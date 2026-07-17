Atalanta ufficiale il rinnovo di Ederson | ha firmato per altri 5 anni

L'Atalanta ha annunciato il rinnovo contrattuale di Éderson, che ha firmato un accordo di cinque anni. Il giocatore, arrivato in prestito, ha già trascorso quattro stagioni con la squadra, durante le quali ha ottenuto risultati positivi. Il nuovo contratto conferma l'intenzione di proseguire insieme, rafforzando il legame tra il centrocampista e il club. La firma è stata ufficializzata dopo il periodo di prestito iniziato alcuni anni fa.

Dopo un primo quadriennio in maglia nerazzurra, costellato di eccellenti risultati e di reciproche soddisfazioni, si consolida ulteriormente il legame fra Éderson José dos Santos Lourenço da Silva e Atalanta BC., Il 27enne centrocampista brasiliano ha infatti prolungato il contratto di prestazione sportiva con Atalanta BC., Sin dalla sua prima stagione, quella 202223, “Édi” si è distinto come uno dei leader tecnici della squadra, diventando anche uno dei beniamini della tifoseria nerazzurra per la sua cifra tecnica e per il suo ardore agonistico., Nel suo primo quadriennio con l’Atalanta, Éderson ha totalizzato 180 presenze in tutte le competizioni, realizzando complessivamente 16 reti e servendo 6 assist-gol. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Temi più discussi: Atalanta, Giuntoli: Ederson è contento di rimanere, lavoriamo per il rinnovo; Atalanta, Giuntoli: Ederson resta, lavoriamo al rinnovo. Blindati anche Carnesecchi, Scamacca e De Ketelaere; Ederson torna alla Dea: niente Manchester United, stop dopo le visite mediche. E c'è l'idea rinnovo; Atalanta, la priorità è il rinnovo di Ederson per non perderlo a zero l’anno prossimo.

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