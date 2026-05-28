Cantiere aperto all’Atalanta | il brasiliano va allo United Ederson e D’Amico passo d’addio La Dea prova a blindare Palestra

Da sport.quotidiano.net 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Atalanta ha annunciato l’addio del direttore sportivo Tony D’Amico e del centrocampista Ederson, che si trasferirà al Manchester United. La società sta cercando di rafforzare la squadra con nuovi acquisti, tra cui l’arrivo di un nuovo direttore sportivo e di un allenatore. Nel frattempo, si lavora per blindare alcuni giocatori attuali, come il centrocampista Palestra. La società non ha ancora ufficializzato le operazioni di mercato in corso.

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In attesa di ufficializzare gli arrivi di Giuntoli, nel ruolo di direttore sportivo, e di Sarri, in panchina, l’Atalanta saluta dopo quattro anni il ds uscente Tony D’Amico e il perno del centrocampo Ederson. Fumata bianca per la cessione del 27enne centrocampista brasiliano al Manchester United per 45 milioni, cifra di fatto raddoppiata rispetto ai 22 investiti per acquistarlo nel 2022 dalla Salernitana. In quattro stagioni in nerazzurro il mediano ex Fortaleza ha collezionato 180 presenze con 16 gol, contribuendo al trionfo in Europa League a Dublino e a due qualificazioni Champions. Per la Dea plusvalenza da 23 milioni, un altro affarone confezionato da Luca Percassi in tandem proprio con D’Amico, che ieri è stato salutato ufficialmente dal club con una nota di ringraziamento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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