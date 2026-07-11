Il brasiliano torna all’Atalanta Ederson-United l’affare non si fa Dea in pressing su Alajbegovic

Il brasiliano torna all’Atalanta, mentre l’affare Ederson con il Manchester United è saltato. I media britannici hanno riferito che i Red Devils hanno deciso di non procedere con l’acquisto del centrocampista, nonostante fosse stato concordato un accordo di 45 milioni di euro con l’Atalanta circa un mese fa. La società bergamasca sta inoltre esercitando pressione su un altro centrocampista, Alajbegovic.

Niente Red Devils per José Ederson. Nella serata di ieri, tramite i media britannici, è rimbalzata in Italia la decisione del Manchester United di non concludere la trattativa con l’Atalanta, nonostante un’intesa raggiunta da un mese a 45 milioni per il 27enne centrocampista brasiliano. Respinto dopo la seconda parte delle visite mediche svolte giovedì dal mediano ex Fortaleza. Il calciatore aveva già svolto una prima parte a Manchester a inizio giugno, prima di ricevere a sorpresa la convocazione per il Mondiale dal ct brasiliano Ancelotti, rimpiazzando l’infortunato Wesley. Ederson è così volato in USA con la Seleçao, venendo schierato nei finali delle partite contro Haiti e Norvegia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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MANCHESTER UNITED CLOSE IN ON ÉDERSON DEAL AS FINAL TALKS ENTER DECISIVE STAGE!

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