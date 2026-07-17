Il Nicaragua ha interrotto i rapporti diplomatici con l’Italia dopo che il ministro degli Esteri italiano ha chiesto pubblicamente l’estradizione di un ex membro delle Brigate Rosse condannato per il sequestro e l’omicidio di un politico avvenuto nel 1978. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal regime locale.

Il regime del Nicaragua ha chiuso formalmente i rapporti diplomatici con l’Italia. Il motivo: la richiesta pubblica del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, di avviare l’estradizione di Alessio Casimirri, noto membro delle Brigate Rosse, condannato sei volte per il sequestro e l’assassinio di Aldo Moro nel 1978. Durante un incontro del Partito Popolare Europeo a Madrid, Tajani ha definito “estremista” il governo del sandinista Daniel Ortega per la protezione che continua a garantire a Casimirri. Tutte le richieste di estradizione del brigatista sono state ignorate dal regime nicaraguense. All’ennesima richiesta del governo italiano, Ortega ha risposto con la rottura dei rapporti. 🔗 Leggi su Formiche.net

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© Formiche.net - Ecco perché il Nicaragua ha rotto i rapporti diplomatici con l’Italia

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