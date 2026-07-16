Uccise Aldo Moro | l’Italia chiede l’estradizione di Casimirri il Nicaragua rompe i rapporti diplomatici

L’Italia ha richiesto l’estradizione di Alessio Casimirri, condannato per l’omicidio di Aldo Moro e rifugiato in Nicaragua, dove gestisce un ristorante. Dopo il rifiuto del Nicaragua di consegnarlo, il governo ha deciso di interrompere i rapporti diplomatici con il paese. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori commenti.

L’Italia rivuole indietro Alessio Casimirri, uno degli assassini di Aldo Moro, rifugiato in Nicaragua e oggi ristoratore. E all’ennesimo diniego del Paese centroamericano, il governo Meloni rompe i rapporti diplomatici. Era stato il ministro degli esteri, Antonio Tajani, a risollevare la questione. Tajani: “Proteggere un criminale è inaccettabile”. “ Chiediamo al Nicaragua di estradare Alessio Casimirri nel nostro Paese, è l’assassino di Aldo Moro condannato con sei ergastoli. Continuare a garantire l’immunità ad un criminale mi pare veramente ingiusto ed inaccettabile. Critichiamo questa scelta ed il regime del Nicaragua perché continua a dare copertura, ed anche la cittadinanza, ad un assassino. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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Chi ha davvero ucciso ALDO MORO — la versione che non coincide con quella ufficiale

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