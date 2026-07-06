Il segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali è in Nigeria e ha incontrato il presidente del paese. Oggi ha partecipato a una messa celebrata per i 50 anni di rapporti diplomatici tra i due paesi. Il viaggio si concluderà domani, martedì 7 luglio.

Si conclude domani, martedì 7 luglio, il viaggio in Nigeria di monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali. L'arcivescovo è partito nel Paese africano lo scorso 2 luglio in occasione delle celebrazioni per il 50.mo anniversario delle relazioni diplomatiche bilaterali tra il Vaticano e la Repubblica Federale della Nigeria, territorio che ospita oltre 30 milioni di cattolici, più di 10 mila sacerdoti cattolici, e in cui sono numerose le sfide per la sicurezza interna della popolazione. In questi giorni di visita - come informa l'account ufficiale su X della Segreteria di Stato, @TerzaLoggia - monsignor Gallagher ha incontrato il presidente Bola Ahmed Tinubu presso la Villa Presidenziale. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Gallagher in Nigeria, incontro con il presidente e Messa per i 50 anni di rapporti diplomatici

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