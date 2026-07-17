Ecco lo ’Sportello Giovani’ Psicologia gratuita per crescere senza paure

Da ilrestodelcarlino.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato inaugurato uno spazio chiamato ‘Sportello Giovani’, dedicato a offrire consulenze di psicologia gratuite ai giovani. L’obiettivo è supportare chi affronta difficoltà, dubbi o momenti di vulnerabilità, offrendo un punto di ascolto senza costi. Lo sportello sarà accessibile a chiunque desideri confrontarsi con professionisti, con l’intento di prevenire che i problemi si aggravino o si cronicizzino. L'apertura mira a fornire un aiuto immediato e accessibile ai giovani in difficoltà.

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Uno spazio gratuito per aiutare i giovani ad affrontare difficoltà, dubbi e momenti di vulnerabilità, evitando che questi problemi assumano contorni più complessi: questo è ’Sportello d’Ascolto – Spazio Giovani’, uno dei servizi cardine del progetto della Provincia ‘ Connessi al futuro ’, affidato alla cooperativa Pars e rivolto utenti tra i 14 e i 35 anni. "Non parlerei di disagio – spiega la psicologa Maria Sara Mirabile – ma, più precisamente, di difficoltà e vulnerabilità. L’obiettivo è intercettarle precocemente offrendo ai giovani un luogo in cui confrontarsi e trovare un sostegno qualificato". Il servizio sarà attivo per almeno un anno, fino a luglio 2027, e nasce per accompagnare i giovani in una fase delicata della crescita, quella della costruzione della propria identità adulta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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