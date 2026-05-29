È stato aperto uno sportello digitale per richiedere bonus fino a 8.000 euro destinati ai giovani lavoratori. Le persone interessate possono presentare domanda online tramite questa piattaforma. Possono beneficiare dei contributi coloro che cercano di stabilizzare il proprio contratto di lavoro. Le istruzioni e i requisiti sono disponibili sul sito ufficiale, con indicazioni dettagliate su come procedere con la richiesta.

? Domande chiave Come si accede allo sportello digitale per richiedere i fondi?. Chi può beneficiare dei contributi per la stabilizzazione contrattuale?. Quali sono le scadenze per presentare la domanda online?. Perché le aziende che hanno usato il Programma GOL hanno la priorità?.? In Breve Fondo FSE Plus da 6,5 milioni di euro per il mercato lavorativo abruzzese.. Bonus fino a 8.000 euro per indeterminato e 5.000 euro per determinato.. Scadenza presentazione domande tramite sportello digitale fissata al 30 novembre.. Priorità alle aziende che assumono partecipanti al Programma GOL o tirocini..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lavoro, bonus fino a 8.000 euro: attivo lo sportello per i giovani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bonus 500 euro under 35. COME ottenere fino a 18.000 EURO per una nuova attività

Notizie e thread social correlati

Bonus giovani 2026 fino a 18.000 euro e 1.000 euro subito: tutte le agevolazioni disponibili tra lavoro, cultura e affittoNel 2026 i giovani avranno a disposizione un insieme di agevolazioni che includono bonus fino a 18.

Decreto Lavoro: bonus fino a 650 euro per giovani e donne nelle ZESIl governo sta preparando un decreto lavoro che prevede un bonus fino a 650 euro destinato a giovani e donne che lavorano nelle Zone Economiche...

Temi più discussi: Bonus assunzioni donne 2026: chiarimenti INPS - EC News - Area lavoro; Decreto 1 Maggio: tutte le risposte alle domande degli utenti; Bando INAIL 2025/2026 - Fondo Perduto del 65% fino a € 130.000; Bonus Giovani 2026: chiariti i requisiti dell'esonero contributivo.

La #RegioneLazio offre un'opportunità concreta per consolidare le risorse umane della tua impresa. È attivo il #BonusOccupazionale #RISALGO. Contributi a fondo perduto fino a 14.000 euro per ogni singola risorsa inserita. x.com

Decreto Lavoro, bonus giovani fino a 500 euro. Novità sull'isopensione: proroga al 2029. E sì al salario giusto. Tutte le misureDecreto Lavoro, via libera dal Consiglio dei ministri. Si tratta di un pacchetto di interventi strategici varato in vista del Primo Maggio. Il provvedimento, come ha chiarito la premier ... corriereadriatico.it

Colf e badanti, bonus fino a 1.200 euro riconosciuto anche senza dichiarazione dei redditiLeggi su Sky TG24 l'articolo Colf e badanti, bonus fino a 1.200 euro riconosciuto anche senza dichiarazione dei redditi ... tg24.sky.it