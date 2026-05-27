Giovani in difficoltà | attivato lo sportello di ascolto psicologico

Da questa settimana, a Montegrotto Terme, è stato attivato uno sportello di ascolto e supporto psicologico rivolto ai giovani tra i 14 e i 30 anni. L’iniziativa mira a offrire un punto di ascolto per chi si trova in difficoltà. Lo sportello è accessibile a partire dalla fine di maggio.

Da questa settimana di fine maggio è attivo a Montegrotto Terme uno sportello di ascolto e sostegno psicologico rivolto ai giovani tra i 14 e i 30 anni. Il servizio è gratuito, accessibile su appuntamento ogni lunedì pomeriggio e si può richiedere anche come consulto a distanza, online. Per. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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