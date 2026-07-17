ecco il cast di tale e quale show 2026

Sono stati annunciati gli undici concorrenti che parteciperanno alla sedicesima edizione di Tale e Quale Show, in programma su Rai1 a partire dal 23 settembre 2026. La trasmissione andrà in onda per la prima volta di mercoledì sera. La conduzione è affidata a un presentatore noto. La nuova edizione si svolgerà in una collocazione diversa rispetto alle stagioni precedenti. La scelta dei concorrenti è stata effettuata da un conduttore e produttore noto nel settore televisivo.

Sono undici i concorrenti scelti da Carlo Conti per la sedicesima edizione di Tale e Quale Show, che debutterà, su Rai1, nell’inedita collocazione del mercoledì sera dal prossimo 23 settembre 202 6. Come da tradizione, il conduttore ha annunciato il cast, formato da sei donne e cinque uomini, sul suo profilo Instagram. Sulla carta è senz’altro più forte e di maggior appeal il cast femminile, nel quale figurano la conduttrice Paola Perego, orfana nella prossima stagione di Citofonare Raidue, l’ex velina Maddalena Corvaglia, l’ex professoressa de L’Eredità Roberta Morise, legata in passato proprio a Carlo Conti, e la conduttrice radiofonica Anna Pettinelli, che lascia Amici per dedicarsi al talent show di Rai1. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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