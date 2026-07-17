I l tempo è scaduto. Mentre Bad Bunny si prepara a salire sul palco dell’ Ippodromo SNAI La Maura di Milano per le sue due uniche date italiane del tour mondiale, cresce la curiosità intorno a uno dei momenti più attesi di ogni suo concerto: chi ci sarà dentro l’iconica casita? E come si può entrare? La struttura rosa, ispirata a una tipica abitazione portoricana, può ospitare appena 65 persone tra vip e fan selezionati. Ma a decidere chi, tra il pubblico anonimo, avrà accesso a questo spazio non è un pass VIP acquistabile: è un uomo, e il suo nome è Jeremy Villanueva. Quindi se lo vedete che si guarda intorno, tuffatevi. 10 serie tv a tema musicale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ecco come Jeremy Villanueva, assistente di produzione del cantante portoricano, sceglie tra il pubblico chi può entrare nell'iconica "casita"

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