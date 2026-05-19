Carabinieri al via il concorso per Ufficiali Tecnici | ecco chi può entrare nell’Arma

È stato avviato un nuovo concorso per l’ingresso di Ufficiali Tecnici nell’Arma dei Carabinieri. La selezione è rivolta a candidati in possesso di specifici titoli di studio e requisiti, con l’obiettivo di rafforzare il personale specializzato. La procedura di candidatura è aperta e le domande devono essere presentate entro una determinata scadenza. Le prove di selezione includono test scritti e colloqui, e i risultati verranno pubblicati successivamente.

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