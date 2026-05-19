Carabinieri al via il concorso per Ufficiali Tecnici | ecco chi può entrare nell’Arma
È stato avviato un nuovo concorso per l’ingresso di Ufficiali Tecnici nell’Arma dei Carabinieri. La selezione è rivolta a candidati in possesso di specifici titoli di studio e requisiti, con l’obiettivo di rafforzare il personale specializzato. La procedura di candidatura è aperta e le domande devono essere presentate entro una determinata scadenza. Le prove di selezione includono test scritti e colloqui, e i risultati verranno pubblicati successivamente.
Tempo di lettura: < 1 minuto Nuove opportunità di arruolamento nell’Arma dei Carabinieri. Sono state avviate le procedure per la selezione di 17 Ufficiali del Ruolo Tecnico, figure altamente specializzate che entreranno a far parte dell’Istituzione mettendo a disposizione competenze professionali e conoscenze tecniche. Il concorso riguarda diverse specialità: medicina, investigazioni scientifiche (fisica e chimica), telematica, genio, amministrazione e commissariato. Previsti inoltre tre posti riservati ai Carabinieri già in servizio. Gli aspiranti potranno presentare domanda esclusivamente online attraverso il sito ufficiale dell’Arma, nell’area dedicata ai concorsi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Aperto il concorso per 65 Allievi Ufficiali dellArma dei Carabinieri
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Concorso nell’Arma dei Carabinieri, reclutamento di 3081 allievi: bando, requisiti e come fare domanda
Leggi anche: Riforma istituti tecnici, ANP: “Non si sa ancora chi può insegnare cosa. Necessaria revisione classi di concorso”
Raffica di arresti, denunce e sanzioni a Roma est. Venerdì 8 maggio all'alba i carabinieri della compagnia di Frascati hanno fatto scattare il blitz a Tor Bella Monaca e Borgata Finocchio, concentrandosi sulle aree di via dell'Archeologia e largo Mengaroni. I co facebook
IL VECCHIO BERSAGLIO DI DI MARCA MARIA E SALVATORE S.N.C. - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Concorso Arma dei Carabinieri per il reclutamento di 65 allievi ufficiali: bando, requisiti e come fare domandaL’Arma dei Carabinieri ha avviato la selezione per un nuovo concorso di reclutamento di 65 allievi ufficiali. Come spiega il bando, per la domanda c’è tempo fino al 9 gennaio: basta il diploma. Leggi ... fanpage.it
Carabinieri, al via il concorso per il reclutamento di 65 allievi ufficiali dell'Arma: il bando, chi può partecipare e come iscriversiSono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 65 Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente. Gli aspiranti potranno presentare la domanda online da oggi e ... ilmattino.it