tropical e titani a caccia dei playout novanta minuti per non retrocedere

Oggi si decidono le sorti di Tropical Coriano e San Marino, che si sfideranno in una partita di novanta minuti per evitare la retrocessione in serie D. La sfida rappresenta l’ultima occasione per le due squadre di salvarsi, con entrambe che affrontano questa gara come un’ultima chance di permanenza. I risultati di questa partita determineranno chi continuerà a disputare il campionato e chi dovrà fare i conti con la retrocessione.

Una stagione in novanta minuti. Tenendo la calcolatrice in mano e le dita incrociate. Tropical Coriano e San Marino oggi si giocheranno una seconda chanche per restare in serie D. A caccia dei playout. I titani, tra i mille problemi societari denunciati appena qualche giorno fa dai calciatori, tornano al ’Calbi’ di Cattolica per il derby con la Sammaurese. L’avversario di turno è già amaramente fuori dai giochi e il San Marino sa di dover vincere per non allargare la forbice che lo separa dalla sest’ultima in classifica. Otto o più punti di distacco, infatti, condannerebbero anche la terz’ultima alla retrocessione in Eccellenza. A questo deve badare anche il Tropical nel girone D.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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