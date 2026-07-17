Eccellenza Tolentino vicini la conferma di Strano e l’arrivo di Traini

Il Tolentino si sta preparando a confermare il difensore Strano e a ingaggiare il centrocampista Traini. Il direttore sportivo sta lavorando per completare la rosa, dopo aver concluso altri acquisti nelle settimane precedenti. La società sta finalizzando le trattative per migliorare la squadra e puntare alla stagione. La squadra si sta rafforzando con operazioni di mercato in corso.

Prosegue senza soste il lavoro del diesse Cesare Battellini (foto) per allestire una rosa sempre più competitiva. Il Tolentino continua a muoversi con decisione sul mercato e, dopo le operazioni già definite nelle scorse settimane, è pronto a piazzare altri colpi. Il nome più caldo è quello di Angelo Traini, attaccante proveniente dall’Atletico Ascoli, sempre più vicino a vestire la maglia cremisi. Un innesto che andrebbe a rafforzare il reparto offensivo con un profilo giovane ma già abituato a confrontarsi in contesti di livello. Parallelamente si attendono solo le ufficialità di due operazioni ormai in dirittura d’arrivo. La prima riguarda il difensore Rodriguez, reduce dall’esperienza con la Fermana, destinato a portare solidità e fisicità al reparto arretrato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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