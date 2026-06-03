Il Tolentino sta per confermare i giocatori Tomassetti e Rotonodo. Il club lavora per definire la rosa in vista della prossima stagione. Il diesse Battellini sta finalizzando le trattative, con l’obiettivo di creare una squadra equilibrata. La decisione sulla conferma dovrebbe essere annunciata a breve. La squadra si prepara a completare il roster prima dell’inizio delle competizioni ufficiali.

Prosegue a ritmo serrato il lavoro del Tolentino in vista della prossima stagione. Il diesse Battellini è impegnato ad allestire una rosa competitiva e ben equilibrata da mettere a disposizione del tecnico Passarini. Dopo la conferma del capitano Lorenzo Tizi, elemento di valore e punto di riferimento per l’Eccellenza, si avvicinano anche le permanenze del difensore Anthony Tomassetti e dell’attaccante Matteo Rotondo, classe 2005. L’obiettivo della società è presentarsi ai nastri di partenza con un organico completo in ogni reparto, evitando le difficoltà incontrate nella passata stagione. Un ruolo fondamentale sarà coperto dagli under provenienti dal settore giovanile cremisi, da anni autentico fiore all’occhiello del club. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Tolentino, conferma vicina per Tomassetti e Rotonodo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

K Sport Montecchio Tolentino Fallo su Marricchi immagini sito Tolentino

Notizie e thread social correlati

Eccellenza. "Tolentino, stagione positiva»La stagione del Tolentino si può considerare complessivamente positiva, con la squadra che si prepara ora a un ultimo sforzo per centrare il...

Eccellenza. Tolentino, il nuovo direttore sportivo è BattelliniIl Tolentino ha annunciato l’ingaggio di Cesare Battellini come nuovo direttore sportivo, segnando l’inizio delle attività ufficiali per la prossima...

Eccellenza. Tolentino, confermato l’allenatore Passarini: Questa piazza può ambire a qualcosa di grandeIl Tolentino riparte da Paolo Passarini. La società cremisi ha ufficializzato la conferma del tecnico tolentinate sulla panchina ... sport.quotidiano.net

Eccellenza. Tolentino, resta il capitano TiziParte con una conferma importante la campagna acquisti del Tolentino in vista del campionato di Eccellenza. Il capitano ... msn.com