Eccellenza Tolentino il ds Battellini | Individuati due rinforzi di valore per la categoria

Il Tolentino sta lavorando per rinforzare la rosa e ha individuato due giocatori di livello per la categoria, secondo quanto dichiarato dal direttore sportivo. Cesare Battellini, recentemente entrato nel ruolo dopo aver gestito il settore giovanile, si sta occupando di definire gli acquisti. La società punta a rafforzare la squadra in vista della prossima stagione, senza fornire dettagli sui nomi dei nuovi arrivi.

Il Tolentino entra nel vivo della programmazione. Un compito importante attende il nuovo diesse Cesare Battellini promosso dopo l’esperienza nel vivaio per raccogliere l’eredità di Crocetti. Entusiasmo, continuità e valorizzazione dei giovani saranno le basi del nuovo corso. Battellini, come sta vivendo la nuova avventura? "Sono molto entusiasta del ruolo affidatomi dalla società, lavoro – afferma – nel settore giovanile cremisi da circa 14 anni e conosco bene questa realtà. Per me è un attestato di stima, ma anche una grande responsabilità". Al suo fianco ci saranno Andrea Nardi e Vittorio Vincioni. Perché questa scelta? "Mi affido alla loro esperienza e al rapporto professionale che ci lega. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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