Eccellenza Il Castelfidardo si muove | arrivano Pigini e Cichella

Notizia in breve

Il Castelfidardo ha annunciato l’ingaggio di due nuovi giocatori, Pigini e Cichella. La squadra, allenata da Marco Mancinelli, sta rafforzando le linee difensive e di centrocampo. Nessuna comunicazione ufficiale sui termini contrattuali o le posizioni precise dei nuovi arrivi. La società ha confermato l’intenzione di migliorare la rosa in vista delle prossime partite di campionato. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle operazioni di mercato.