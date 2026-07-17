Eccellenza Il Castelfidardo si muove | arrivano Pigini e Cichella
Il Castelfidardo ha annunciato l’ingaggio di due nuovi giocatori, Pigini e Cichella. La squadra, allenata da Marco Mancinelli, sta rafforzando le linee difensive e di centrocampo. Nessuna comunicazione ufficiale sui termini contrattuali o le posizioni precise dei nuovi arrivi. La società ha confermato l’intenzione di migliorare la rosa in vista delle prossime partite di campionato. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle operazioni di mercato.
Continua a muoversi il mercato del Castelfidardo (Eccellenza). La formazione di mister Marco Mancinelli rinforza la difesa e il centrocampo. Nella retroguardia biancoverde arriva Lorenzo Pigini, classe 1998, una pedina che conosce bene il campionato di Eccellenza affrontato nella scorsa stagione con l’Osimana, ma in precedenza anche con il Montefano, Sangiustese e Montegranaro. Pigini cresciuto nelle giovanili della Recanatese, ha avuto un’esperienza anche nella Promozione abruzzese, con l’Alba Adriatica. Il Castelfidardo ha ufficializzato anche Stefano Cichella, nuovo innesto in mediana. Dalla società lo descrivono come un centrocampista molto duttile e dotato di un buon fisico, classe 1996. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Eccellenza / Marco Mancinelli è il nuovo allenatore del Castelfidardo Leggi l’articolo: https://www.vallesina.tv/calcio/eccellenza-marco-mancinelli-e-il-nuovo-allenatore-del-castelfidardo/ #VallesinaTv #Calcio #Castelfidardo facebook
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