Arrivano dal mare! | il festival che consacra Ravenna e la Romagna come luoghi culturali d’eccellenza

Il festival dedicato alla cultura marinara si svolge a Ravenna e coinvolge quindici paesi, con una durata di cinque giorni. L’evento mette in mostra quasi tre secoli di tradizione legata al mare, con numerose iniziative e spettacoli che testimoniano il patrimonio storico e culturale di questa zona. Durante la manifestazione, vengono presentate esposizioni, incontri e attività che celebrano le radici marittime della regione, rafforzando il ruolo di Ravenna come centro di eccellenza culturale legato alla tradizione marina.

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Cinque giorni, quindici paesi rappresentati, quasi tre secoli di tradizione da preservare. Ravenna e Gambettola tornano a essere il centro del teatro di figura italiano e internazionale con «Arrivano dal mare!», il Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure, giunto a una settima edizione particolarmente densa di significati, a partire dal contesto. Innanzitutto, Ravenna porta il titolo di Capitale italiana del mare, conferito dal ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, e ospita in contemporanea «De Portibus», il Festival dei porti che collegano il mondo, in programma dal 21 al 23 maggio. A tutto ciò si aggiunge il programma Cultura Lituania in Italia 2025-2026. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - «Arrivano dal mare!»: il festival che consacra Ravenna e la Romagna come luoghi culturali d’eccellenza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video A Tale of Two Cities | Complete Edition 2/2 | Book 3 & Review | For Sleep Sullo stesso argomento Catania Book Festival, la 6° edizione consacra la rassegna tra i grandi appuntamenti culturali del SudTredicimila presenze in tre giorni, ospiti internazionali e un programma capace di intrecciare letteratura, memoria, diritti civili e nuove... “Arrivano dal Mare!": tanti appuntamenti a Ravenna con il teatro di figura“Arrivano dal mare!” torna nel 2026 a Ravenna e a Gambettola dal 20 al 24 maggio inserendosi in un contesto molto particolare e prezioso: quello di... A che punto ? la #notte? Non svegliatemi prima della #luce #Biani ! E va veloce verso il ritorno Tra due minuti è quasi giorno È quasi casa, è quasi amore Per tutti i #bambini in #guerra e per tutti i bambini che vengono dal #mare... #PEACE ! @maurobi x.com Arrivano dal mare!: il festival che consacra Ravenna e la Romagna come luoghi culturali d’eccellenzaDal 20 al 24 maggio Ravenna ospita Arrivano dal Mare!, il festival di teatro di figura con artisti da 15 paesi ... panorama.it ’Arrivano dal mare’, via al festival. Apre Moreno e la sua orchestraEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it