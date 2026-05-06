Il Castelfidardo pensa all’Eccellenza Numeri horror per una stagione da dimenticare

Il Castelfidardo si trova in una situazione difficile dopo una stagione caratterizzata da risultati deludenti. La squadra ha concluso il campionato con 23 punti, piazzandosi penultima in classifica. Solo la Sammaurese ha fatto peggio, con 20 punti. La retrocessione in Eccellenza è stata confermata dai numeri alla fine del torneo, segnando un’annata da dimenticare per i giocatori e i tifosi.

Una stagione negativa sul campo certificata dai numeri per il Castelfidardo, retrocesso in Eccellenza, penultimo con soli 23 punti alla fine del campionato (peggio solo la Sammaurese ultima con 20 punti). Spiccano le 24 sconfitte su 35 partite ufficiali (compreso il primo turno in Coppa Italia con la sconfitta di Ancona) con sole 6 vittorie e 5 pareggi. Uno dei peggiori attacchi del girone F di D con 30 gol realizzati come la Sammaurese. Il Castelfidardo è stata la seconda peggior difesa del torneo con 65 reti subite (Sammaurese a quota 69). Solo una vittoria esterna per i biancoverdi, a Chieti, la prima in stagione, il 9 novembre,...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Castelfidardo pensa all’Eccellenza. Numeri horror per una stagione da dimenticare Notizie correlate Leggi anche: Qui Castelfidardo. "I miei gol per salvare una stagione difficile» Qui Castelfidardo. La stagione passa da due scontri salvezzaUna settimana di riposo dal campionato (fermo due giorni fa per gli impegni della Rappresentativa serie D Under 18 alla Viareggio Cup), servita al... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Forsempronese vs Castelfidardo 3-1; Giometti e Casolla a segno. Il Castelfidardo retrocede. Il Castelfidardo pensa all’Eccellenza. Numeri horror per una stagione da dimenticareUna stagione negativa sul campo certificata dai numeri per il Castelfidardo, retrocesso in Eccellenza, penultimo con soli 23 ... sport.quotidiano.net Castelfidardo is eyeing the Eccellenza title. Horrifying numbers for a season to forget.A disappointing season on the pitch, confirmed by the numbers, for Castelfidardo, who were relegated to the Eccellenza league, finishing second to last with just 23 ... sport.quotidiano.net Ci pensa Lucio Moragas #pscon5ulting #futsal #calcioa5 #calcio #bomber - facebook.com facebook