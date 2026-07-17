Ebola allarme in Congo
In Congo, l’epidemia di Ebola ha raggiunto la terza più grande mai registrata in due mesi. La situazione è monitorata da fonti ufficiali e il servizio di Paolo Fucili su TG2000 riporta i dati aggiornati. Non sono stati forniti dettagli sulle aree interessate o sui numeri specifici dei casi. La diffusione richiede attenzione da parte delle autorità sanitarie locali e internazionali.
Nella Repubblica Democratica del Congo l’epidemia di ebola, in due mesi, risulta la terza più grande mai registrata. Il servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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Gli scienziati di Oxford inizieranno a testare il primo vaccino al mondo contro l’Ebola Bundibugyo, mentre un focolaio di questo raro ceppo continua a diffondersi tra Congo e Uganda. https://l.euronews.com/VjQl facebook
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