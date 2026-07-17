Ebola allarme in Congo

Da tv2000.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Congo, l’epidemia di Ebola ha raggiunto la terza più grande mai registrata in due mesi. La situazione è monitorata da fonti ufficiali e il servizio di Paolo Fucili su TG2000 riporta i dati aggiornati. Non sono stati forniti dettagli sulle aree interessate o sui numeri specifici dei casi. La diffusione richiede attenzione da parte delle autorità sanitarie locali e internazionali.

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Nella Repubblica Democratica del Congo l’epidemia di ebola, in due mesi, risulta la terza più grande mai registrata. Il servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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