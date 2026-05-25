Allarme Ebola crescono contagi e morti in Congo e Uganda
In Congo e Uganda si registrano un aumento di casi e decessi legati a un nuovo ceppo del virus Ebola. I contagi sono in incremento rispetto ai dati precedenti, con un numero crescente di vittime. Le autorità sanitarie monitorano la situazione e cercano di contenere l’espansione del virus. Al momento, non sono state annunciate misure specifiche o interventi di massa. La diffusione del virus ha suscitato preoccupazione tra gli operatori sanitari locali.
Cresce l’allarme contagi in Africa a causa del nuovo ceppo del virus Ebola. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Allarme Ebola, crescono contagi e morti in Congo e Uganda
Notizie e thread social correlati
Congo, salgono a 80 i morti per Ebola. L'epidemia ora si allarga all'UgandaL'epidemia di Ebola nella provincia dell'Ituri, nella Repubblica Democratica del Congo, ha causato finora 80 decessi.
Ebola, l’Oms dichiara l’emergenza sanitaria internazionale: decine di morti in Congo, casi anche in UgandaL’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l’emergenza sanitaria internazionale a causa dell’epidemia di Ebola che si sta diffondendo nella...
Argomenti più discussi: Ebola, allarme sanitario globale. L'Oms: oltre 200 morti e contagi in crescita VIDEO; Ebola, allarme sanitario globale. L'Oms: oltre 200 morti e contagi in crescita video.
Ebola, allarme sanitario globale. L'Oms: oltre 200 morti e contagi in crescita videoLe autorità sanitarie internazionali continuano a seguire con attenzione la nuova fase dell’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, dove i numeri crescono rapidamente. Situazione att ... msn.com
Ebola torna a minacciare l'Africa: l'OMS lancia l'allarme per la salute pubblicaUna nuova epidemia di Ebola in Africa centrale preoccupa la comunità internazionale per la mancanza di vaccini e l'alto numero di casi sospetti. tech.everyeye.it