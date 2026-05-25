Allarme Ebola, crescono contagi e morti in Congo e Uganda

Notizia in breve

In Congo e Uganda si registrano un aumento di casi e decessi legati a un nuovo ceppo del virus Ebola. I contagi sono in incremento rispetto ai dati precedenti, con un numero crescente di vittime. Le autorità sanitarie monitorano la situazione e cercano di contenere l’espansione del virus. Al momento, non sono state annunciate misure specifiche o interventi di massa. La diffusione del virus ha suscitato preoccupazione tra gli operatori sanitari locali.