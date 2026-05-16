In Congo è scattato un allarme per la diffusione del virus Ebola Bundibugyo, che ha causato nuovi casi e preoccupazioni tra le autorità sanitarie. Il virus Bundibugyo si distingue per essere più resistente ai trattamenti rispetto ad altri ceppi di Ebola, come quello Zaire. Attualmente sono in corso studi per verificare se i vaccini disponibili possano essere efficaci contro questo specifico virus. La situazione resta critica, con le autorità che monitorano attentamente l’evolversi dei casi.

? Punti chiave Perché il virus Bundibugyo è più difficile da trattare rispetto allo Zaire?. Come possono i vaccini esistenti fermare questo specifico ceppo di Ebola?. Quali rischi corre l'Uganda dopo il primo caso importato segnalato?. Cosa prevede la strategia dell'Africa CDC per contenere il contagio in Ituri?.? In Breve 8 campioni su 13 analizzati dall'Institut National de Recherche Biomedicale confermano il virus.. Virus identificato nel 2007 in Uganda con mortalità del 32% su 131 casi.. Somiglianza genetica del 60-70% con lo Zaire permette possibili riadattamenti vaccinali.. Contagi registrati nelle zone sanitarie di Mongbwalu e Rwampara nella provincia di Ituri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ebola Bundibugyo: allarme in Congo, Nicastri teme una grande epidemia

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