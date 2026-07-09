EA Sports College Football 27 | uscita e novità

EA Sports College Football 27 è uscito il 9 luglio 2026 su PS5, Xbox e PC. Tra le novità, la modalità Dynasty Mode, il percorso Road to Glory e il Team Builder. È il primo titolo della serie disponibile anche su PC.

EA Sports College Football 27 è uscito il 9 luglio 2026 su PS5, Xbox e PC per la prima volta: nuova Dynasty Mode, Road to Glory e Team Builder. EA Sports College Football 27: data di uscita, novità della Dynasty Mode, primo debutto su PC e tutto quello che c'è da sapere Il football americano universitario torna in campo. EA Sports College Football 27, il terzo capitolo della serie rinata nel 2024 dopo una pausa di oltre un decennio, è disponibile dal 9 luglio 2026 su PlayStation 5, Xbox Series XS e, per la prima volta nella storia del franchise, su PC. Un debutto che allarga enormemente la base di utenti potenziali e che arriva in contemporanea con le versioni console senza alcun contenuto escluso. 🔗 Leggi su Defanet.it

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