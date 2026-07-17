È morto Osvaldo Bagnoli chi era il mister del mitico Scudetto del Verona dei miracoli

Osvaldo Bagnoli è morto questa mattina a 91 anni. Nel 1985, ha guidato l’Hellas Verona alla vittoria dello scudetto, un risultato storico per il club. Bagnoli era noto per aver condotto la squadra a quella vittoria inattesa, portando il Verona ai vertici del calcio italiano. La sua carriera come allenatore si è concentrata principalmente su questa impresa, che rimane il suo risultato più celebre.

Si è spento questa mattina a 91 anni Osvaldo Bagnoli, l’allenatore che nel 1985 portò l’Hellas Verona alla conquista del suo primo e finora unico scudetto. Il decesso è avvenuto all’ospedale Borgo Roma di Verona, dove il tecnico era ricoverato da alcuni giorni. Nato a Milano il 3 luglio 1935, nel quartiere popolare della Bovisa, Bagnoli aveva iniziato come calciatore centrocampista, vestendo tra le altre le maglie di Milan, Hellas, Catanzaro, Spal e Udinese, prima di chiudere la carriera da giocatore al Verbania. Come nacque lo scudetto del Verona nel 1985. Dalla panchina, Bagnoli si era fatto le ossa portando il Fano dalla C2 alla C1, per poi passare al Cesena, dove nella seconda stagione ottenne la promozione in A. 🔗 Leggi su Open.online

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Addio a Osvaldo Bagnoli, è morto l’allenatore dello storico scudetto del Verona: aveva 91 anniE’ morto all’età di 91 anni l’allenatore che nel 1985 portò lo Hellas Verona a conquistare il suo primo e unico scudetto.

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