Un grave lutto ha colpito il CT ad interim della nazionale italiana, Silvio Baldini, che ha perso sua figlia di 30 anni. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali. La famiglia e il mondo del calcio sono sotto shock per questa perdita improvvisa. Nessun dettaglio sulle cause è stato reso noto. La notizia si è diffusa rapidamente tra tifosi e addetti ai lavori.

Un dolore immenso ha colpito Silvio Baldini. L’allenatore toscano, attuale CT ad interim della Nazionale italiana, ha perso la figlia Valentina, morta a soli 30 anni. Una notizia drammatica che ha lasciato sotto shock il mondo del calcio e quanti negli anni avevano conosciuto il legame speciale tra il tecnico e la sua primogenita. La scomparsa è stata confermata dal Perugia Calcio, club che ha voluto esprimere pubblicamente la propria vicinanza all’allenatore e alla sua famiglia, ricordando il rapporto avuto con Baldini durante la sua esperienza sulla panchina della squadra. Valentina, una vita segnata dalla forza e dall’amore della famiglia. Valentina era nata con una grave disabilità e aveva bisogno di assistenza continua. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “È morta sua figlia”. Grave lutto nella nazionale italiana: aveva soli 30 anni

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