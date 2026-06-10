Patrizia Caselli è morta a 65 anni dopo aver combattuto un tumore al polmone. L’attrice e conduttrice, nota al pubblico per il suo lavoro in televisione e pubblicità, aveva iniziato la carriera tra le tv private milanesi. La sua scomparsa rappresenta un lutto nel mondo dello spettacolo. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia.

È morta all’età di 65 anni Patrizia Caselli, volto noto del piccolo schermo e protagonista di una carriera iniziata tra pubblicità e tv private milanesi. Il decesso è avvenuto il 9 giugno, dopo un lungo periodo segnato dalla malattia che l’aveva progressivamente allontanata dal mondo della televisione. Patrizia Caselli e la diagnosi di carcinoma polmonare. Nel 2024 l’attrice aveva reso pubblica la diagnosi di un carcinoma polmonare in fase avanzata, raccontando in un’intervista al Corriere della Sera la difficoltà del percorso clinico affrontato. Dopo un intervento chirurgico, durante il quale le era stata rimossa una parte consistente del polmone e alcuni linfonodi risultati compromessi, aveva avviato anche un ciclo di chemioterapia per contrastare l’evoluzione della patologia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Patrizia Caselli è morta a 65 anni: l’attrice e conduttrice aveva un tumore al polmone, lutto nella Tv

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Morta Patrizia Caselli, l'attrice e conduttrice aveva 66 anni || Ultimi istanti prima della morte

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