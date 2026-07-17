Valentina Baldini, 30 anni, è morta. Era affetta da tetrapresi spastica fin dalla nascita. La notizia è stata confermata dalla famiglia. La giovane era conosciuta nel mondo del calcio, essendo la figlia di un noto allenatore. La scomparsa ha suscitato cordoglio tra gli addetti ai lavori. La famiglia non ha ancora comunicato dettagli sulle circostanze del decesso.

Carrara, 17 luglio 2026 – E’ morta la figlia di Silvio Baldini, Valentina. Aveva 30 anni. Era affetta fin dalla nascita da una tetrapresi spastica. Ed è profondo il cordoglio del mondo dello sport, che si stringe all’allenatore, ct dell’Under 21 ma anche commissario tecnico della nazionale maggiore nelle amichevoli che sono state disputate prima del mondiale, dopo la mancata qualificazione della squadra azzurra alla rassegna intercontinentale in Usa, Messico e Canada. Tanti gli attestati di affetto per Baldini, che in più occasioni aveva parlato del profondo legame con la figlia. "Mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio”, aveva detto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - E’ morta la figlia di Silvio Baldini: il dolore del mondo del calcio

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Valentina Baldini, figlia di Silvio, muore a 30 anni dopo lotta contro rara malattia

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