È morta la figlia del ct Silvio Baldini l’addio a 30 anni e la malattia | come l’aveva raccontata l’allenatore

È morta a 30 anni la figlia dell’allenatore della Nazionale Under 21 e della prima squadra. Valentina Baldini, nata con una grave tetraparesi spastica, aveva condiviso pubblicamente la sua battaglia contro la malattia. La famiglia aveva raccontato le difficoltà e le sfide quotidiane affrontate negli anni. La notizia della scomparsa si è diffusa tra amici e conoscenti, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

È morta a 30 anni la figlia di Silvio Baldini, allenatore della Nazionale italiana Under 21 e reggente della maggiore. Valentina Baldini dalla nascita conviveva con una grave forma di tetraparesi spastica. Baldini l’ha sempre descritta come il pilastro della sua vita, arrivando a dire di lei: «Valentina mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio». Cosa aveva scritto Baldini sulla figlia nella sua autobiografia. Nel libro “Il calcio vincente. O vinco o imparo”, uscito nel 2022, l’allenatore aveva raccontato con parole molto intime il rapporto con Valentina: «Mia figlia Valentina è una bimba, perché per me rimarrà sempre la mia bambina, disabile. 🔗 Leggi su Open.online

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