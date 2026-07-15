Sestri Levante ragazzina di 11 anni risucchiata dal bocchettone della piscina | è grave

Un’11enne è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare a Sestri Levante. È stata trasportata in ospedale in codice rosso e le sue condizioni sono considerate gravissime.

Una ragazzina di 11 anni è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante. Portata all’ospedale Gaslini di Genova in codice rosso, si trova ora in condizioni gravissime. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 luglio, ai Bagni Segesta di Sestri. Secondo quanto sin qui ricostruito, la ragazzina sarebbe rimasta intrappolata sott’acqua, trattenuta per i capelli dalla bocchetta di aspirazione. Ad intervenire per primo, appena accortosi dei fatti, sarebbe stato lo stesso proprietario dei bagni, gettatosi in acqua con una forbice per liberare la ragazzina. Sono quindi intervenuti anche i bagnini dello stabilimento, ma quando la ragazzina è stata estratta dall’acqua aveva già perso conoscenza. 🔗 Leggi su Open.online

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Bimba 7 anni risucchiata nella piscina: in gravi condizioni. Sestri Levante

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