Risucchiata per i capelli dal bocchettone della piscina | ancora grave la bambina di Milano
Una bambina di 11 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata risucchiata per i capelli dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Le sue condizioni sono ancora critiche e si definiscono instabili. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì e la bambina è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto e sulla sicurezza del sistema di aspirazione della piscina.
Le condizioni della bambina di 11 anni rimasta bloccata sott'acqua a causa dei capelli aspirati nel bocchettone della piscina giovedì pomeriggio a Sestri Levante "permangono critiche, con grande instabilità. La prognosi rimane riservata". Questo il primo bollettino medico emanato dall'ospedale pediatrico Gaslini di Genova dove la bambina di Milano è ricoverata in condizioni gravissime. l'ospedale pediatrico "giannina gaslini di genova. L’incidente è avvenuto in una piccola piscina davanti alle cabine di legno all’interno di uno stabilimento balneare sul Descalzo di Sestri Levante, sulla riviera ligure, frequentato abitualmente dalla famiglia durante le vacanze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Bambino di 12 anni risucchiato dal bocchettone di una piscina - 1mattina News 07/04/2026
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