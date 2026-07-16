Risucchiata per i capelli dal bocchettone della piscina | ancora grave la bambina di Milano

Notizia in breve

Una bambina di 11 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata risucchiata per i capelli dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Le sue condizioni sono ancora critiche e si definiscono instabili. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì e la bambina è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto e sulla sicurezza del sistema di aspirazione della piscina.