E la redazione si riempì di fotografie
Nel 2001, in occasione del G8, la redazione ricevette molte fotografie che documentavano le violenze avvenute durante le proteste. Quell’evento si svolse prima dell’uso diffuso degli smartphone, e il movimento aveva l’obiettivo di rappresentarsi attraverso immagini inviate dai partecipanti. Dal manifesto iniziale emergeva un appello a inviare prove visive delle azioni violente, con l’intento di documentare quanto accaduto durante le manifestazioni.
2001-2026. 25 anni dopo il G8 Anni prima degli smartphone, quel movimento voleva autorappresentarsi. Dal manifesto un appello a inviare prove delle violenze. Un pacco di rullini e la sua lunga storia 2001-2026. 25 anni dopo il G8 Anni prima degli smartphone, quel movimento voleva autorappresentarsi. Dal manifesto un appello a inviare prove delle violenze. Un pacco di rullini e la sua lunga storia Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Almeno un paio di anni... 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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Bruno Tabacci ha deciso di lasciare il Pd e di andare nel Gruppo misto. Vuole avere agibilità politica, dice al Fatto. Ma soprattutto, ha un simbolo da mettere a disposizione, quello di Centro democratico. Me lo sono conquistato raccogliendo le firme. Di Wan facebook