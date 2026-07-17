Nel 2001, in occasione del G8, la redazione ricevette molte fotografie che documentavano le violenze avvenute durante le proteste. Quell’evento si svolse prima dell’uso diffuso degli smartphone, e il movimento aveva l’obiettivo di rappresentarsi attraverso immagini inviate dai partecipanti. Dal manifesto iniziale emergeva un appello a inviare prove visive delle azioni violente, con l’intento di documentare quanto accaduto durante le manifestazioni.

2001-2026. 25 anni dopo il G8 Anni prima degli smartphone, quel movimento voleva autorappresentarsi. Dal manifesto un appello a inviare prove delle violenze. Un pacco di rullini e la sua lunga storia 2001-2026. 25 anni dopo il G8 Anni prima degli smartphone, quel movimento voleva autorappresentarsi. Dal manifesto un appello a inviare prove delle violenze. Un pacco di rullini e la sua lunga storia Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Almeno un paio di anni... 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - E la redazione si riempì di fotografie

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Milano, piazza semivuota alla manifestazione dei Patrioti europei

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