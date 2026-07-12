Stasera tutti collegati su RaiPlay | la redazione di Report si stringe attorno a Ranucci e lancia la sfida alla Rai

Da open.online 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera, la redazione di Report invita il pubblico a collegarsi su RaiPlay, sostenendo Ranucci dopo un attentato e una sospensione. La squadra afferma di continuare a lavorare con determinazione, nonostante le aggressioni. La redazione si stringe attorno al conduttore, denunciando di essere pesantemente attaccata e di non fermarsi di fronte alle difficoltà.

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«Siamo una squadra pesantemente attaccata, prima con un attentato, ora con una sospensione, ma non ci fermiamo: continuiamo a lavorare con la stessa determinazione di sempre». La redazione di Report fa quadrato intorno a Sigfrido Ranucci e annuncia un’iniziativa per protestare contro la decisione della Rai di sospendere le repliche estive del programma. «Stasera, alle 21.15, l’orario in cui saremmo dovuti andare in onda su Rai, collegatevi a RaiPlay e guardate l’inchiesta che sarebbe dovuta andare in onda. Poi fatevi una foto davanti allo schermo (o dello schermo) e pubblicatela sui social, taggandoci e usando l’hashtag #giulemanidareport », chiede la redazione del programma al suo pubblico. 🔗 Leggi su Open.online

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