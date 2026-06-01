Avis Foggia lancia la campagna estiva | Il caldo svuota le città tu riempi le scorte
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Il caldo dell'estate porta con sé una delle emergenze silenziose più ricorrenti nel settore sanitario: la carenza di sangue. Per far fronte a questa criticità, Avis provinciale Foggia ha lanciato una nuova campagna di sensibilizzazione estiva nei 32 comuni della Capitanata, ideata dal Gruppo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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