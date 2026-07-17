E il vento genovese soffiò nel sud ribelle
Ventiquattro anni dopo il G8, i movimenti sociali nel sud del paese sono tornati a manifestare, cercando di dare una risposta alla questione meridionale. La protesta si è intensificata nel 2026, seguendo un percorso iniziato nel 2001, anno in cui l’onda di contestazione si era ampliata. La mobilitazione si è concentrata su temi di disparità economiche e sociali, con azioni di protesta e cortei lungo le principali città del sud. La dinamica si inserisce in un quadro di rivendicazioni che si ripetono nel tempo.
2001-2026. 25 anni dopo il G8 L’onda crebbe dopo il G8 nel tentativo di dare una risposta all’eterna questione meridionale: i movimenti sociali a cavallo del millennio furono quasi un presagio 2001-2026. 25 anni dopo il G8 L’onda crebbe dopo il G8 nel tentativo di dare una risposta all’eterna questione meridionale: i movimenti sociali a cavallo del millennio furono quasi un presagio Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. A distanza di un anno e mezzo dalle tre giornate genovesi, qualche inquirente esaltato tentò di rifilarci persino le maiuscole: «Sud Ribelle». 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
Notizie e thread social correlati
Cedono gli ormeggi per il vento forte e la passeggera di una crociera finisce in mare, a Corfù indagato un ufficiale genoveseDurante la sera del 30 giugno, nel porto di Corfù, una nave da crociera ha subito il cedimento degli ormeggi a causa del vento forte.
Vento e nubifragi, maltempo colpisce il Nord e ora è allerta anche al Centro-SudIl maltempo con vento, piogge e temporali ha interessato il Nord, in particolare Piemonte, Lombardia e Veneto.
Temi più discussi: E il vento genovese soffiò nel sud ribelle; Cade dalla scaletta della nave a causa del vento: comandante genovese indagato in Grecia; Corfù, turista cade in mare: indagato comandante genovese; Meteo Genova e Liguria: temporali e grandine in arrivo, ma il caldo non dà tregua. Le previsioni.
Ogni nave che entra nel porto porta con sé una storia. Ogni Camallo ne custodisce migliaia. Prima ancora che esistessero i motori, era il vento a guidare le navi verso Genova. E quando quelle vele comparivano all'orizzonte, c'erano uomini che aspettavano facebook
Intanto a Gaza Israele continua a sterminare bambini nell’indifferenza generale. Via @ilmanifesto x.com
Cede l’ormeggio a Corfù, passeggera cade dalla nave. Comandante genovese indagatoGenova – Il comandante della nave da crociera Viva, della Norwegian Cruise line, un genovese di 56 anni residente in Spagna, è indagato dalle autorità greche per un incidente che si è verificato una ... ilsecoloxix.it
Corfù, il vento sposta scaletta della nave: turista in mare, indagato comandante italianoLeggi su Sky TG24 l'articolo Corfù, il vento sposta scaletta della nave: turista in mare, indagato comandante italiano ... tg24.sky.it