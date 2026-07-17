E il vento genovese soffiò nel sud ribelle

Ventiquattro anni dopo il G8, i movimenti sociali nel sud del paese sono tornati a manifestare, cercando di dare una risposta alla questione meridionale. La protesta si è intensificata nel 2026, seguendo un percorso iniziato nel 2001, anno in cui l’onda di contestazione si era ampliata. La mobilitazione si è concentrata su temi di disparità economiche e sociali, con azioni di protesta e cortei lungo le principali città del sud. La dinamica si inserisce in un quadro di rivendicazioni che si ripetono nel tempo.

2001-2026. 25 anni dopo il G8 L’onda crebbe dopo il G8 nel tentativo di dare una risposta all’eterna questione meridionale: i movimenti sociali a cavallo del millennio furono quasi un presagio 2001-2026. 25 anni dopo il G8 L’onda crebbe dopo il G8 nel tentativo di dare una risposta all’eterna questione meridionale: i movimenti sociali a cavallo del millennio furono quasi un presagio Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. A distanza di un anno e mezzo dalle tre giornate genovesi, qualche inquirente esaltato tentò di rifilarci persino le maiuscole: «Sud Ribelle». 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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