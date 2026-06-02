Vento e nubifragi maltempo colpisce il Nord e ora è allerta anche al Centro-Sud

Il maltempo con vento, piogge e temporali ha interessato il Nord, in particolare Piemonte, Lombardia e Veneto. Attualmente, è in corso un'allerta meteo anche nelle regioni del Centro e del Sud. Le condizioni atmosferiche sono caratterizzate da nubifragi e raffiche di vento intenso. Nessuna informazione su danni o incidenti specifici è stata comunicata fino a questo momento.

(Adnkronos) – Il maltempo con vento, piogge e temporali si è abbattuto al Nord, in particolare in Piemonte, Lombardia e Veneto, e ora è allerta meteo anche al Centro-Sud. Un'area di bassa pressione di origine atlantica si è estesa verso il mar Mediterraneo, causando, nella giornata di oggi, condizioni di instabilità sulle regioni settentrionali del. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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