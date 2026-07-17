E Donzelli inchioda il campo largo | Sulle preferenze vi siete ritirati

Notizia in breve

La Camera ha approvato la nuova legge elettorale senza includere le preferenze. La sinistra critica il governo, definendo la legge una truffa. Donzelli ha affermato che il campo largo si è ritirato sulle preferenze. La discussione si è concentrata sulle modalità di scelta dei rappresentanti e sulla modifica delle regole elettorali. Nessuna modifica è stata apportata riguardo alle preferenze, che sono state escluse dal testo approvato.