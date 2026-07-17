E Donzelli inchioda il campo largo | Sulle preferenze vi siete ritirati
La Camera ha approvato la nuova legge elettorale senza includere le preferenze. La sinistra critica il governo, definendo la legge una truffa. Donzelli ha affermato che il campo largo si è ritirato sulle preferenze. La discussione si è concentrata sulle modalità di scelta dei rappresentanti e sulla modifica delle regole elettorali. Nessuna modifica è stata apportata riguardo alle preferenze, che sono state escluse dal testo approvato.
La Camera ha approvato la nuova legge elettorale, seppure senza le preferenze. La sinistra inveisce contro il governo con la schiuma alla bocca. Giuseppe Conte la chiama «legge truffa». Elly Schlein parla di «maggioranza colabrodo». Appaiono pure i cartelli: Meloni ha fallito. È il solito circo di Montecitorio, dove più che in un’aula istituzionale, sembra di essere al mercato.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info
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