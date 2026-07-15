Rottura sulla Legge elettorale | Meloni incassa il colpo sulle preferenze e il Campo largo festeggia

Da 361magazine.com 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Montecitorio, l’emendamento sulla legge elettorale che prevedeva le preferenze è stato respinto con un solo voto di scarto. La premier aveva deciso di mettere in gioco la sua posizione, arrivando a sfidare le opposizioni con un voto aperto. La sconfitta è arrivata proprio in quella sede, mentre il campo largo ha festeggiato il risultato.

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Con un solo voto di scarto Montecitorio affossa l’emendamento sulle preferenze per la legge elettorale. È il punto su cui Giorgia Meloni aveva scelto di esporsi, arrivando a sfidare le opposizioni a un voto palese. L’Aula si riempie come nelle grandi occasioni, i ministri rientrano in corsa dopo il Consiglio dei ministri; poi arriva il tonfo che nel centrodestra davano per archiviato. Nei conteggi a spanne mancano una trentina di voti. Parte subito la ricerca dei responsabili. Di fronte, brindisi e la richiesta secca di “dimissioni”. La notte non placa nulla: le opposizioni presidiano l’emiciclo e chiedono la sospensione dopo il video dei vannacciani che si riprendono mentre votano, per provare di non essere loro i franchitiratori. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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