Le attrici sopra i cinquant’anni preferiscono shorts di lunghezza media, né troppo corti né troppo lunghi. Questi capi spesso presentano dettagli con un tocco maschile, come cinture larghe o tasche evidenti, e sono abbinati a camicie o blazer. Le scelte di abbigliamento mostrano una tendenza a valorizzare comfort e stile senza eccessi, mantenendo un look sofisticato e pratico per la stagione estiva.

Non troppo lunghi né troppo corti e con quell’inflessione maschile che tenta, dopo aver fatto la loro comparsa sul panorama moda della bella stagione un anno fa — facendo storcere ben più di qualche naso — i bermuda si confermano ora il capo cult dell’estate 2026: portata in scena dalle trendsetter più giovani e aggiornate sulla piazza, questa valida alternativa agli shorts è stata recentemente sdoganata anche dalle icone over 50, alcune delle quali hanno provveduto a sovvertire le regole dello stile globale direttamente dalla Costa Azzurra. Insomma, chi ha detto che dopo una certa età i pantaloncini vadano confinati ai meandri dell’armadio?... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Bermuda-mania, da Demi Moore a Eva Longoria: come si indossano gli shorts dopo i 50 anni

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