I “granny shorts” sono diventati un capo di tendenza per l’estate 2026. Sono pantaloncini che un tempo si sarebbero definiti “della nonna”, ma ora sono molto richiesti. La moda di quest’anno include vari abbinamenti, in particolare con diverse tipologie di scarpe, per completare il look senza errori.

Se fino a qualche anno fa li avremmo definiti senza pensarci due volte “i pantaloncini della nonna”, oggi sono diventati uno dei capi più desiderati della stagione. I granny shorts, conosciuti anche come bermuda, stanno conquistando passerelle, street style e di Instagram, confermando che il nonnacore è tutt’altro che finito. Lunghi fino al ginocchio, morbidi e decisamente più rilassati rispetto agli shorts mini che hanno dominato gli ultimi anni, sono il perfetto esempio di come la moda riesca a trasformare un capo considerato poco glamour in un vero oggetto del desiderio. Il segreto? Tutto sta negli abbinamenti. Perché tutti vogliono i granny shorts. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I “granny shorts” sono ufficialmente i pantaloncini dell’estate 2026: ecco con quali scarpe abbinarli per non sbagliare look

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