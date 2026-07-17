La Juventus ha ingaggiato Zeki Celik, un terzino turco, senza costi di trasferimento. L’allenatore Luciano Spalletti ha scelto il giocatore per la sua duttilità, esperienza e disponibilità immediata. Celik conosce già il calcio italiano e si è integrato rapidamente nel nuovo team. La società ha puntato su questa operazione per rafforzare la linea difensiva senza investimenti finanziari significativi. La firma è stata ufficializzata nelle ultime ore.

Ci sono dei motivi precisi per cui Zeki Celik piace da parecchio tempo alla Juventus e all’allenatore Luciano Spalletti. Conosce il calcio italiano e la Serie A, gioca da otto anni in un campionato top d’Europa e, soprattutto, è un jolly di quelli che permettono all’allenatore di variare assetto in qualsiasi momento senza impelagarsi in mille aggiustamenti di ruolo. Innanzitutto, il nazionale turco sarà l’alternativa a Pierre Kalulu come terzino destro, suo ruolo principale e lacuna da colmare nella rosa bianconera alla luce della sostanziale bocciatura di Joao Mario. Come il neo-compagno di squadra francese, però, Celik può muoversi... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Duttilità, esperienza e costo zero: ecco perché Spalletti ha voluto Celik alla Juve

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