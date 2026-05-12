Lobotka alla Juve come è andata con Spalletti al Napoli | ecco perché è perfetto per i bianconeri

Lobotka potrebbe trasferirsi alla Juventus, con l'interesse della società bianconera. La trattativa si basa sulla volontà del giocatore di cambiare squadra e sulla disponibilità della Juventus. Nel frattempo, l'allenatore attuale del Napoli, che ha già lavorato con Lobotka, avrebbe accolto favorevolmente questa possibilità. La situazione si sta sviluppando con incontri tra le parti coinvolte e valutazioni sul futuro del centrocampista.

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di Francesco Spagnolo Lobotka alla Juve, Spalletti accoglierebbe volentieri il centrocampista che ha già allenato al Napoli. Ecco perché è perfetto per i bianconeri. Nel calcio moderno, pochi giocatori hanno vissuto una metamorfosi così profonda come Stanislav Lobotka sotto la cura di Luciano Spalletti. Da oggetto misterioso a dominatore assoluto del centrocampo, lo slovacco è diventato l’archetipo del regista contemporaneo. Proprio questa sua incredibile evoluzione ha alimentato nel tempo diverse suggestioni di mercato, tra cui la ricorrente idea di vedere Lobotka alla Juve per ridare ordine alla mediana bianconera. Analizzando i dati della stagione 20212022, si nota l’inizio della rivoluzione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lobotka alla Juve, come è andata con Spalletti al Napoli: ecco perché è perfetto per i bianconeri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Kim alla Juve, come è andata la stagione del difensore con Spalletti al Napoli? I numeri di quell’annodi Francesco SpagnoloKim alla Juve, un piccolo riassunto della stagione del coreano al Napoli con Spalletti in panchina. Lobotka alla Juve, bianconeri realmente interessati al centrocampista del Napoli? Tutta la verità su questa trattativaLobotka alla Juve, bianconeri realmente interessati al centrocampista del Napoli? Tutta la verità su questa trattativa Openda Juve, l’attaccante... Argomenti più discussi: Juventus, Spalletti chiede Lobotka: tre condizioni per strapparlo al Napoli; Spalletti sogna Lobotka alla Juventus: le tre condizioni per convincere il Napoli; Calciomercato Napoli, gli eroi scudetto preparano l'addio; Como e Napoli non si fanno male: ma per i lariani ora la Champions League si allontana. Ho visto il video di #Corona. L'unica notizia mi pare sia che ci siano buone probabilità che #Tonali vada alla #Juve. (che per spallettone sarebbe come manna caduta dal cielo essendo meglio di Lobotka) x.com Lobotka sogna il ritorno con Spalletti alla Juventus nel 2026, ma il Napoli resiste.Stanislav Lobotka è stato uno dei protagonisti fondamentali nella vittoria del Napoli sotto la guida di Luciano Spalletti, che ha portato la squadra al titolo di campione di Serie A nel 2023. napolipiu.com