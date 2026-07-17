La Juventus valuta l'acquisto di Zeki Celik, che può offrire duttilità ed esperienza senza costi aggiuntivi. Il giocatore ha già familiarità con il calcio italiano e viene apprezzato dall’allenatore per le sue competenze. La società sta considerando questa opzione come possibile rinforzo, sfruttando la conoscenza del campionato e le sue capacità difensive. La trattativa è ancora in fase di valutazione, senza conferme ufficiali.

Ci sono dei motivi precisi per cui Zeki Celik piace da parecchio tempo alla Juventus e all’allenatore Luciano Spalletti. Conosce il calcio italiano e la Serie A, gioca da otto anni in un campionato top d’Europa e, soprattutto, è un jolly di quelli che permettono all’allenatore di variare assetto in qualsiasi momento senza impelagarsi in mille aggiustamenti di ruolo. Innanzitutto, il nazionale turco sarà l’alternativa a Pierre Kalulu come terzino destro, suo ruolo principale e lacuna da colmare nella rosa bianconera alla luce della sostanziale bocciatura di Joao Mario. Come il neo-compagno di squadra francese, però, Celik può muoversi... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Duttilità e esperienza a costo zero: ecco come può giocare Celik alla Juve

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