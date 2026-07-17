Seth Rogen ha raccontato di aver ripetuto la parola “grazie” durante una scena erotica con Penélope Cruz, anche quando la regista gli ha chiesto spiegazioni. La scena coinvolge un momento di tensione romantica tra i due attori, che sembrava portare a un rapporto intimo. Rogen ha spiegato che non gli veniva altro da dire in quel frangente, motivo per cui ha continuato a ripetere quella parola.

“C’è una scena in cui io e lei viviamo un momento carico di tensione romantica e sembra che stiamo per finire a letto insieme. E io continuavo a dire: ‘Grazie’ “: a parlare è Seth Rogen e “lei” è Penélope Cruz. L’attore 44enne è stato ospite del Jimmy Kimmel Live! e ha raccontato al conduttore ‘guest’ Ike Barinholtz alcuni retroscena delle riprese di The Invite, il film nel quale recita al fianco dell’attrice spagnola. Proprio a proposito della scena a sfondo romantico con Cruz, Rogen ha ricordato che la regista Olivia Wilde non riusciva a capire perché continuasse a ringraziarla: “Mi diceva: ‘Perché? Che cosa stai facendo? Perché continui a dire grazie? ‘. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Durante una scena ad alta tensione erotica con Penélope Cruz continuavo a dire ‘grazie’. La regista mi chiedeva perché continuassi a ripetere quella parola, ma non mi veniva altro”: il racconto di Seth Rogen

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