Un’attrice Premio Oscar ha celebrato i 16 anni di matrimonio con il partner, con cui è insieme da 33 anni. Ha dichiarato che, nonostante il lungo tempo, sente di continuare a imparare e non si può dire di conoscere davvero sé stessi o l’altro. La coppia, secondo quanto riferito, non smette mai di scoprire aspetti nuovi, anche dopo anni di convivenza.

L’attrice Premio Oscar ha raccontato a People come una coppia non finisca mai di conoscersi, neppure dopo decadi insieme. «A me sembra ancora di continuare a imparare e sto insieme a un uomo che conosco da 33 anni». E ha aggiunto: «Conosco a fondo questa persona ma arriva mai un giorno in cui si può dire di conoscere davvero se stessi? No. Ed è lo stesso con il partner». Dal canto suo, Bardem ha detto a GQ che, nonostante la chimica evidente tra loro, all’inizio non era scoccata alcuna scintilla, forse perché – parole sue - «nessuno dei due si decideva a fare la prima mossa». Era appunto il 2008 e ancora si consideravano solo colleghi: «Non so se eravamo timidi o troppo professionali. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Penelope Cruz e i 16 anni di matrimonio con Javier Bardem: «Sto con un uomo che conosco da 33 anni, ma mi sembra di continuare a imparare. Arriva un giorno in cui si può dire di conoscere davvero sé stessi? No. Ed è lo stesso con il partner»

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