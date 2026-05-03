A metà aprile, l’attrice ha raccontato di aver ricevuto una chiamata dal medico mentre si trovava sul set, che le ha comunicato la possibilità di un aneurisma cerebrale. La notizia ha suscitato sorpresa e paura, portandola a riflettere sull’accaduto. L’intervista, pubblicata da un quotidiano spagnolo, ha attirato l’attenzione di molti e sta facendo discutere online. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle sue condizioni o ai successivi accertamenti.

A metà aprile Penelope Cruz ha rilasciato un’intervista a El País che sta facendo il giro dei siti di tutto il mondo perché l’attrice racconta con sincerità un momento di grande paura vissuto sul set: “Mi stavano mettendo la parrucca e avevo un medico al telefono che mi disse: ‘ Sembra che tu abbia un aneurisma cerebrale ‘”. Uno choc per lei che però decide di continuare con il suo lavoro: sul set de La Bola Negra c’erano 300 comparse, la scena era complessa, un numero musicale. Dopo avere chiesto quindi al dottore se poteva andare avanti e avere ottenuto un sì, Cruz gira. “Devi esserci, anche quando dentro stai vivendo altro”. L’ansia però non se ne va, com’è naturale: “Avevo la testa altrove, ma dovevo continuare.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ero sul set quando ho visto che mi stava chiamando il medico, mi ha detto ‘sembra che tu abbia un aneurisma cerebrale'”: lo choc e la paura di Penelope Cruz

Notizie correlate

Paura sul set per Penelope Cruz, il medico la chiama e le dice: “Sembra che tu abbia un aneurisma cerebrale”Mentre girava il film La bola negra, Penelope Cruz ha ricevuto una chiamata dal suo medico che le ha detto: "Sembra che tu abbia un aneurisma...

“Sembra che tu abbia un aneurisma”: la paura di Penélope Cruz durante le riprese del filmPenélope Cruz ha ricevuto una notizia sconvolgente durante le riprese dell’ultimo film.

Contenuti di approfondimento

Ero sul set quando ho visto che mi stava chiamando il medico, mi ha detto ‘sembra che tu abbia un aneurisma cerebrale': lo choc e la paura di Penelope CruzPenelope Cruz racconta la paura sul set: il medico la chiama per un aneurisma cerebrale, ma era un falso allarme. ilfattoquotidiano.it

Paura sul set per Penelope Cruz, il medico la chiama e le dice: Sembra che tu abbia un aneurisma cerebraleMentre girava il film La bola negra, Penelope Cruz ha ricevuto una chiamata dal suo medico che le ha detto: Sembra che tu abbia un aneurisma cerebrale ... fanpage.it