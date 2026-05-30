Asl 2 allarme Fp Cgil | mancano tecnici e operatori servizi a rischio

L’Asl 2 segnala una carenza di tecnici e operatori, mettendo a rischio i servizi sanitari. La mancanza di personale potrebbe influenzare la diagnostica nelle strutture di Lanciano e Vasto. Le nuove Case di comunità potrebbero rimanere prive di personale qualificato, compromettendo l’avvio e la gestione delle attività previste. La situazione solleva preoccupazioni sulla continuità dei servizi sanitari nelle aree coinvolte.

? Domande chiave Come influirà la carenza di tecnici sulla diagnostica a Lanciano e Vasto?. Perché le nuove Case di comunità rischiano di restare senza personale?. Chi dovrà garantire i servizi se non verranno assunti tutti gli infermieri?. Quali rischi concreti corre l'assistenza sanitaria con i laboratori scoperti?.? In Breve Mancano 5 tecnici di laboratorio a Lanciano e 2 radiologi a Vasto.. Non prorogati 35 contratti socio-sanitari dopo la fine della scorsa estate.. Assunzioni infermieri limitate a 60 unità su 100 chiamate effettuate.. Carmine Gasbarro segnala criticità organizzative nel Distretto sanitario di Chieti.. La Fp Cgil di Chieti ha lanciato un allarme per la carenza di personale nella Asl 2 Lanciano-Vasto-Chieti, segnalando rischi concreti per l’assistenza sanitaria e la gestione delle ferie estive. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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