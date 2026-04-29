Incarichi all’Asp Fp Cgil ancora all' attacco | Nessuna risposta servono chiarezza e criteri trasparenti
La Fp Cgil di Agrigento torna a denunciare la mancanza di risposte chiare da parte dell’Asp riguardo alle modalità di assegnazione degli incarichi di funzione. Attraverso la propria rappresentante sindacale, evidenzia la carenza di criteri trasparenti e di informazioni precise in merito ai rilievi sollevati in precedenza. La questione riguarda direttamente il metodo con cui vengono distribuiti gli incarichi all’interno dell’ente.
La Fp Cgil di Agrigento, tramite la segretaria generale Caterina Tusa, denuncia ancora una volta l’assenza di risposte puntuali da parte dell’Asp rispetto ai rilievi sollevati sul sistema di attribuzione degli incarichi di funzione.L’Azienda continua a rimandare a un regolamento generale del 2023.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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