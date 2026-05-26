Martedì nero | due morti sul lavoro Un operaio schiacciato da un muletto nel reggiano e un altro ucciso da una pressa a Lucca

Martedì si sono verificati due incidenti mortali sul lavoro in meno di 24 ore. A Spianate, un operaio di 30 anni è stato schiacciato da un muletto all’interno di un’azienda farmaceutica. A Lucca, un altro lavoratore è stato ucciso da una pressa. Entrambi gli incidenti sono stati segnalati alle autorità competenti, che stanno indagando sulle cause.

Due persone, nell’arco di nemmeno 24 ore, hanno perso la vita sul posto di lavoro. Nella tarda mattinata un operaio di 30 anni, Giacomo Pucci, è morto a Spianate, nel comune di Altopascio, all’interno della ditta “ Cora srl “, azienda attiva nel settore dei prodotti farmaceutici. L’uomo sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. Malgrado l’intervento del personale sanitario del 118 non c’è stato nulla da fare. Un altro morto nel reggiano. Un operaio, le cui generalità non sono ancora state fornite, è morto sul lavoro in un’azienda del Reggiano, la ditta Mazzoni di Cavriago. La vittima è stata schiacciata da un muletto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Medicina del Lavoro ed è stata informata la Procura di Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Open.online

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