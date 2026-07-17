Un uomo di 35 anni è deceduto giovedì sera in un incidente stradale avvenuto sulla Provinciale 60, vicino a Bagnore, frazione di Santa Fiora. La moto con cui viaggiava si è scontrata con un camion poco prima delle 19. Nelle stesse ore, ad Arezzo, due quattordicenni sono finiti contro un palo della luce a bordo di un'Ape.

Si chiamava Maicol Bernardini, il ragazzo di 35 anni morto giovedì sera in seguito a un violento scontro tra la sua moto e un camion. L'incidente, poco prima delle 19, è avvenuto lungo la Provinciale 60, in località San Bastiano, vicino a Bagnore, una frazione di Santa Fiora (Grosseto). Sul posto, l'automedica di Castel del Piano, due ambulanze, da Santa Fiora e Piancastagnaio, carabinieri e vigili del fuoco. L'elisoccorso Pegaso 1, subito allertato, è tornato indietro prima ancora di atterrare. Nonostante le disperate manovre di rianimazione, infatti, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Per sapere l'esatta dinamica si attendono le indagini affidate ai carabinieri della stazione locale. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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© Corrierefiorentino.corriere.it - Due incidenti in poche ore: a Grosseto 35enne muore in moto, ad Arezzo due quattordicenni a bordo di un'Ape finiscono contro un palo della luce

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