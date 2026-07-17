Due professionisti di Imola riceveranno il premio speciale al Cersaie, durante la ventesima edizione del riconoscimento internazionale ‘Ingegner Aldo Villa’. Mongardi e Bolognesi sono stati scelti come vertici di questa edizione. La cerimonia si svolgerà in occasione della fiera dedicata alla ceramica. Entrambi sono stati selezionati per il loro contributo nel settore. La premiazione si terrà nel corso dell’evento, che si svolge in questa settimana.

Due imolesi saranno protagonisti della ventesima edizione del premio internazionale ‘Ingegner Aldo Villa’, uno dei riconoscimenti più prestigiosi del settore ceramico. La Società Ceramica Italiana ha infatti assegnato il premio a Paolo Mongardi, presidente di Sacmi, e Stefano Bolognesi, presidente della Cooperativa Ceramica d’Imola, che saranno premiati giovedì 24 settembre, alle 17, nella Sala Italia del Palazzo dei Congressi di Bologna, nell’ambito di Cersaie. Un riconoscimento dal forte valore simbolico per il territorio imolese, che vede premiati due dei principali rappresentanti di realtà industriali strettamente legate alla storia economica della città e capaci di affermarsi sui mercati internazionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Due imolesi ai vertici . Mongardi e Bolognesi, premio speciale al Cersaie

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